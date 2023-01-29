Карлссон сделал 50 передач в 51 матче – лучший результат для защитников в НХЛ с сезона-1993/94 (Зубов – 49)

Эрик Карлссон сделал 50 передач в 51 матче – лучший результат для защитников в НХЛ за 29 лет. Швед набрал 2 очка в матче регулярного чемпионата между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» (6:4).
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