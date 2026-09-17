За 1,5 года у коррупционеров в пользу государство изъято активов на 3 триллиона рублей

Генеральный прокурор России Гуцан сообщил, что только за последние 1,5 года у коррупционеров в пользу государства изъято имущества на 3 000 000 000 000 рублей.
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