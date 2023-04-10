Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Так ведь зерно вроде и не предназначалось Европе... ну типа "голодающей Африке, которая голодает из-за Путина"Захарова о решени...
  • Марина Фролова
    земля -стекловатой!В Артемовске поги...
  • Evgenija Palette
    Очень большая проблема... САМОСОЗНАНИЕ НЕ ТО...Премьер Молдавии ...

CNN: в обнародованных секретных бумагах Пентагона есть сценарии поставок Израилем летального оружия Украине

CNN: в обнародованных секретных бумагах Пентагона есть сценарии поставок Израилем летального оружия Украине

В обнародованных некоторое время назад секретных документах министерства обороны Соединенных Штатов имеются сценарии поставок Израилем летального оружия Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх