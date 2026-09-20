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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Только я знаю, как должен выглядеть мой идеальный сценический мейк, и лучше вам не знать, во что я превращаюсь, если увижу хоть малейшее несоответствие»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова  рассказала об особенностях своего мейкапа. «Быстрый тест на знание меня: почему я с 15 лет крашусь перед стартами исключительно сама? Правильно, это все мой перфекционизм.

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