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Джоркаефф о Португалии: «Роналду будто бы бойкотировали партнеры. Все недостатки списывались на Криштиану, но Витинья, Бруну и другие должны брать ответственность»

Экс-полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026 .

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