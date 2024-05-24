В Риге почти без зрителей прошел концерт актера Смольянинова

Актер-иноагент Смольянинов, который сбежал из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, выступил 21 мая перед практически пустым залом в Риге с программой под названием «Слова и музыка», сообщает aif.
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