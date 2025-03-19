Владимир Путин утвердил новых судей в Тульской области

Указом от 18.03.2025 «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» Владимир Путин утвердил новых судей в регионах.
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