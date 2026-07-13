В РПЦ рассказали, как действовать, если священнослужитель требует денег

Пожертвования носят исключительно добровольный характер, а любые требования фиксированной платы противоречат церковной этике и практике Священнослужители не имеют права брать плату за духовные беседы с верующими, заявил в интервью "Газете.
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