"Молдовагаз" попросила "Газпром" об очередной отсрочке оплаты за потребленный газ

Председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания вынуждена просить правительство о прямой финансовой поддержке и попросить "Газпром" об очередной отсрочке оплаты - в этот раз за уже потребленный газ.