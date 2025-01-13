Депутат Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

Процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, в стране может появиться новый формат оценки. Об этом 13 января заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.
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