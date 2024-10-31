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Царьград

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Офтальмолог подсказала, как по глазам распознать высокий уровень холестерина

Офтальмолог подсказала, как по глазам распознать высокий уровень холестерина

Сая Нагори назвала признак, указывающий на повышенный уровень холестеринаИздание Gloucestershire Live со ссылкой на офтальмолога Саю Нагори пишет, что на высокий уровень холестерина могут указывать жёлтые отложения вокруг глаз.

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