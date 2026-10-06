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Царьград

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Бюджет рассчитал 370 млрд рублей на стипендии студентам в 2027-2029

Бюджет рассчитал 370 млрд рублей на стипендии студентам в 2027-2029

Согласно проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы, более 370 миллиардов рублей будет выделено на стипендии студентам программ среднего профессионального и высшего образования.

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