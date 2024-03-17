Путин заявил, что в России демократичные выборы

Выборы в России демократичные, а в Соединенных Штатах используют административный ресурс для нападения на одного из кандидатов, заявил лидирующий на выборах президента РФ кандидат, действующий глава государства Владимир Путин.
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