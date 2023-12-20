Тюнинг в СССР: как и чем украшали свои машины советские автолюбители

Советские автолюбители редко знакомились с технической частью автомобилей, осторожно и не все. Учитывая патологическую нехватку запчастей и отсутствие нормального обслуживания, просто заставить машину работать более-менее стабильно было непростой задачей.
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