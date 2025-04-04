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Царьград

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Как прав был Никита Михалков: "Хороший мальчик" - лучшая тому иллюстрация

Как прав был Никита Михалков: "Хороший мальчик" - лучшая тому иллюстрация

Как же прав был Никита Михалков ещё несколько лет назад по поводу обнаглевших "звёзд" нашего кино. "Хороший мальчик" Семён Трескунов* - лучшая тому иллюстрация.

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