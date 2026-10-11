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ИА Регнум

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Захарова раскритиковала премьера Эстонии за слова об ударах по НПЗ России

Захарова раскритиковала премьера Эстонии за слова об ударах по НПЗ России

Премьер Эстонии Кристен Михал соревнуются с главой евродипломатии Каей Каллас в оголтелой русофобии и позволяет себе говорить об этом от лица всего Евросоюза.

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