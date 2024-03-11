С сегодняшнего дня заработала горячая линия, где все желающие смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей.
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С сегодняшнего дня заработала горячая линия, где все желающие смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей.