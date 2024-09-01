Список причин по которым Ethereum не может “догнать” Bitcoin

Ethereum теряет капитализацию относительно ее роста у Bitcoin, начиная с 2020-го года. Основной проблемой охлаждения интереса инвесторов к ETH стало ожидание появления BTC ETF, которое отвлекло значительные инвестиции от вложений в крупнейший альткоин.
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