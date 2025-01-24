Андрей Дахин: «Социальные архитекторы должны идти впереди традиционных»

«Традиционная архитектура зданий и сооружений всегда пересекалась с социальными сторонами своего присутствия среди людей, начиная с вопроса о том, как проложить пешеходные дорожки внутри микрорайона, и заканчивая вопросами социально-функционального зонирования территорий поселений и наполнения новыми социальными функциями исторических зданий», — считает д.