Следователи возбудили дело против троих подростков за попытку теракта на железной дороге в Смоленской области

Подозреваемые получили координаты объекта и подробные инструкции по совершению преступления. Вооружившись разводным гаечным ключом и четырьмя ёмкостями с легковоспламеняющейся жидкостью, они направились к подстанции, где планировали повредить оборудование и устроить поджог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии