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Регионы России

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Следователи возбудили дело против троих подростков за попытку теракта на железной дороге в Смоленской области

Следователи возбудили дело против троих подростков за попытку теракта на железной дороге в Смоленской области

Подозреваемые получили координаты объекта и подробные инструкции по совершению преступления. Вооружившись разводным гаечным ключом и четырьмя ёмкостями с легковоспламеняющейся жидкостью, они направились к подстанции, где планировали повредить оборудование и устроить поджог.

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