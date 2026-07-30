Следователи возбудили дело против троих подростков за попытку теракта на железной дороге в Смоленской области

Подозреваемые получили координаты объекта и подробные инструкции по совершению преступления. Вооружившись разводным гаечным ключом и четырьмя ёмкостями с легковоспламеняющейся жидкостью, они направились к подстанции, где планировали повредить оборудование и устроить поджог.