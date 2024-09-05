🇺🇦Эвакуационная группа боевиков ВСУ на автомобиле сначала попала под артиллерийский обстрел, но смогла выйти из под прилетов.
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🇺🇦Эвакуационная группа боевиков ВСУ на автомобиле сначала попала под артиллерийский обстрел, но смогла выйти из под прилетов.
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