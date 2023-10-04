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Что такое ментальное здоровье и от каких факторов оно зависит

Что такое ментальное здоровье и от каких факторов оно зависит

Существует такой термин, как ментальная здоровье. В чем оно выражается и от чего зависит, рассказала доктор медицинских наук, руководитель международного отдела, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева.

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