Росгвардия приняла на вооружение новейший пистолет Лебедева

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ).
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ).
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