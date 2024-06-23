«Балтийский дом» завершит летнюю театральную школу спектаклем по Пушкину

В образовательной программе приняли участие молодые актеры из шести стран Летняя театральная школа в Петербурге завершится показом спектакля-эскиза по произведениям Александра Пушкина в Театре-фестивале «Балтийский дом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии