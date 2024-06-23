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Петербургский дневник

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«Балтийский дом» завершит летнюю театральную школу спектаклем по Пушкину

«Балтийский дом» завершит летнюю театральную школу спектаклем по Пушкину

В образовательной программе приняли участие молодые актеры из шести стран Летняя театральная школа в Петербурге завершится показом спектакля-эскиза по произведениям Александра Пушкина в Театре-фестивале «Балтийский дом».

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