Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 остаётся самой впечатляющей демонстрацией трассировк...

Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 остаётся самой впечатляющей демонстрацией трассировки пути на сегодняшний деньOverdrive в Cyberpunk 2077, в котором впервые появилась трассировка пути, по-прежнему остается самой внушительной демонстрацией этой технологии на сегодняшний день, несмотря на то, что это одна из первых игр, в которой она реализована, о чем… источник#Cyberpunk_2077.