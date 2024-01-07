«Донбасский кулак» позволит России наносить удары внезапно и в любом месте

Американские эксперты прогнозируют, что будет после СВО Константин Ольшанский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Американский проект «Критические угрозы» (Critical Threats) вместе с Институтом изучения войны (ISW) спрогнозировали будущее развертывание российских и украинских войск после возможного окончания СВО.