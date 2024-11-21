Биолог Соловьева назвала изменение климата главной угрозой для существования каспийских тюленей

На берегу Каспийского моря в Казахстане за последний месяц нашли почти две тысячи погибших тюленей. Осматривать побережье специалисты из Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства республики начали 24 октября, и уже к 13 ноября сообщили об обнаружении 1034 туш мертвых животных.