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Биолог Соловьева назвала изменение климата главной угрозой для существования каспийских тюленей

Биолог Соловьева назвала изменение климата главной угрозой для существования каспийских тюленей

На берегу Каспийского моря в Казахстане за последний месяц нашли почти две тысячи погибших тюленей. Осматривать побережье специалисты из Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства республики начали 24 октября, и уже к 13 ноября сообщили об обнаружении 1034 туш мертвых животных.

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