«Драйва нет». Почему Европа так и не смогла отказаться от российского газа

Россия снова стала лидером по поставкам газа в Евросоюз. В сентябре доля российского топлива увеличилась до 23,74% в денежном выражении, при этом в мае 2022 года на импорт из России приходилось 22,9% полученного ЕС газа.
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