«Обратите внимание на Владивосток», - мэр молодежной столицы пригласил учителей из регионов страны

Столица Приморского края является одним из самых активных городов в стране. Такое заявление глава Владивостока Константин Шестаков сделал на одной из площадок Дня молодежи, где побывал корреспондент PRIMPRESS.
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