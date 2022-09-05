Советник главы «Роскосмоса» Сафронов признан виновным в госизмене

Мосгорсуд признал вину советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова в госизмене. Из приговора, который суд начал оглашать 5 сентября, следует, что он совершил преступление, предусмотренное статьей 275 УК РФ («Государственная измена»).