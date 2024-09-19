Депутаты нового созыва Гордумы Читы собрались в первый раз

Депутаты нового созыва Городской Думы Читы провели сегодня, 19 сентября, первое собрание. Главы города Евгений Ярилов поздравил новоиспеченных депутатов: «У нас впереди возможность оправдать доверие тех, кто нас избрал.
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