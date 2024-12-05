На Западе утверждают, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам по ситуации в Украине, что может стать серьезным препятствием для избранного президента США Дональда Трампа в его усилиях по урегулированию конфликта.
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