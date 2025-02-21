Гениральный директор института Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко© РИА Новости / Сергей Пятаков Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.
Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Ну разве могут ошибаться "гениральные" директора!? Всегда думала,что они генЕральные...😃
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11 час.
Генрих
Совсем не понял щенячьего восторга... это те же Пугачева с Галкиным, но в другой обертке. Если эти научные умы такие выдающиеся, то как-то очень легко их отпустили пиндосы и их присные, не находите? Приехали секреты выведывать? А потом опять на Запад в клювике с русскими разработками??? Нахрен. Пусть пробирки моют.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Предавший раз...Сбежавший раз - одного поля ягодка)))))))))))))
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7 час.
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