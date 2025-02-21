Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков

Генрих

Совсем не понял щенячьего восторга... это те же Пугачева с Галкиным, но в другой обертке. Если эти научные умы такие выдающиеся, то как-то очень легко их отпустили пиндосы и их присные, не находите? Приехали секреты выведывать? А потом опять на Запад в клювике с русскими разработками??? Нахрен. Пусть пробирки моют.