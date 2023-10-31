Спецслужбы РФ вскрыли полный состав распространявшей наркотики украинской ОПГ

Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах РФ.
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