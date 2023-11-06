Хезболла: причиной обстрела Кирьян-Шмоны в Израиле был удар по гражданскому авто

Базирующаяся на территории Ливана вооруженная организация Хезболла назвала причиной обстрела города Кирьян-Шмона на севере Израиля удар ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) по гражданскому авто на территории Ливана.
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