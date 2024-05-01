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Кучер: «Кузнецов предложил мне обменять Крапа на кофе. Но я сказал, что это уже пройденный этап истории «Народной Команды»

«Утро, пятница. Приезжаем в аэропорт. С нами приезжают 2Drots. Мы – красивые, в новой парадной форме.

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