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Intel заявила о самом быстром улучшении техпроцесса за 14 лет: 14A движется по траектории 22 нм

Intel заявила о самом быстром улучшении техпроцесса за 14 лет: 14A движется по траектории 22 нм

Плотность дефектов нового 1,4-нм техпроцесса Intel уже улучшается быстрее внутреннего целевого графика компании Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил, что плотность дефектов в новом 1,4-нм классе техпроцесса улучшается быстрее целевого графика компании.

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