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«Зенит» растоптал «Локо», камбэк «Факела», «Ливерпуль» и «Бавария» взяли Суперкубки, поул Расселла в Венгрии, Роналду сыграет с «Райо», Павлович нокаутировал Льюиса и другие новости

«Зенит» растоптал «Локо», камбэк «Факела», «Ливерпуль» и «Бавария» взяли Суперкубки, поул Расселла в Венгрии, Роналду сыграет с «Райо», Павлович нокаутировал Льюиса и другие новости

Доброе утро, друзья! Врываемся в ваш день с нашим дайджестом новостей  1. «Зенит» в 3-м туре Мир РПЛ легко разобрался с «Локомотивом» (5:0).

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