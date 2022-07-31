«Зенит» растоптал «Локо», камбэк «Факела», «Ливерпуль» и «Бавария» взяли Суперкубки, поул Расселла в Венгрии, Роналду сыграет с «Райо», Павлович нокаутировал Льюиса и другие новости

Доброе утро, друзья! Врываемся в ваш день с нашим дайджестом новостей 1. «Зенит» в 3-м туре Мир РПЛ легко разобрался с «Локомотивом» (5:0).
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