Президент Путин присвоил почетные звания двум жительницам Кузбасса

Указ подписан главой государства 8 февраля.Президент РФ Владимир Путин указом №108 от 8 февраля 2024 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации» присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» двум жительницам Кузбасса.
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