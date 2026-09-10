Актриса София Каштанова опубликовала фото с 99-летней бабушкой

Звезда «Полицейского с Рублевки» София Каштанова показала фото с дня рождения бабушки. Актриса рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что имениннице исполнилось 99 лет.
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