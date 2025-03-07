Вэнс: Европа в опасности из-за внутренней цензуры, а не России и Китая

Выступление Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции вызвало обеспокоенность в Европе. Вице-президент США раскритиковал цензуру и призвал учитывать мнения граждан, заявив, что главная угроза для Европы исходит изнутри, а не от внешних стран.