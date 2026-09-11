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Царьград

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БРИКС ожидает непростая ситуация: Вот, зачем Путин прилетел в Индию

БРИКС ожидает непростая ситуация: Вот, зачем Путин прилетел в Индию

Вот и начался трёхдневный визит президента России в Индию, в рамках которого он выступит на пленарном заседании Делового форума БРИКС и проведёт ряд важных встреч с коллегами.

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