Закуска из детства: яркий капустный салат с вареной свеклой

Не только вкусно, но и полезно! В этом салате гармоничное сочетание нежной свеклы и хрустящей капусты, которое легко впишется как в рутинный рацион приверженцев здорового питания, так и в праздничное меню.
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