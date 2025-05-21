Споры о сгущенке: красноярский комбинат обвинили в плагиате

Иркутское УФАС признало Назаровский молочно-кондитерский комбинат виновным в нарушении закона о защите конкуренции из-за незаконного использования товарного знака иркутского предприятия при производстве сгущенного молока, сообщили в ведомстве.
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