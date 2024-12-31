Поддельный алкоголь ежегодно обходится Евросоюзу в €3 млрд

Эксперты в области виноделия из Университета Хериота-Уатта в шотландском Эдинбурге предупреждают потребителей о растущей проблеме контрафактного алкоголя: в некоторых регионах поддельные спиртные напитки составляют до 40% от того, что пьют люди, и обходятся Европейскому союзу в 3 миллиарда евро ежегодно.