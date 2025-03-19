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Петербургский дневник

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В российских школах могут ввести оценки за поведение

В российских школах могут ввести оценки за поведение

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил РИА Новости о возможности введения оценки за поведение в российских школах в тестовом режиме со следующего учебного года.

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