«Ситуация с Ельцин-центром — это как с Мавзолеем, только наоборот. Ленин создавал наше государство»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Ленин создавал Социалистическое Государство, а вот Ельцин уничтожил не только Социалистическое Государств, но и старался уничтожить Россию , во славу США- ПИНДОСТАН
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7 час.
Александр Третьяк
Во власти полно выкормышей этого урода алкаша
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5 час.
Ингерман Ланская
ленен создал ваше государство? какое? где оно это ваше государство? ауууу, государство, ты где? как можно создать то, чего нет? вот Россию этот ленен развалил, убил десятки миллионов Русских, уничтожил тысячи Храмов, разграбил огромные богатства и ценности России.... а государства этот ленен никакого не создал - сдох полным идиотом... и теперь в сарае мавзола лежит тушка воскового идиота.... Надо раскатать тракторами и этот сарай (тушку на свечки) в Мск и сарай ебна а ё-бурге.... и будет радость: от первого у либерастов, а от второго  - у камунястов
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1 час.
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