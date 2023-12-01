Слухи о романе принца Уильяма с маркизой Роуз Хэнбери снова обсуждают в СМИ

Писатель Омид Скоби, назвавший Кейт Миддлтон в числе тех, кто отпускал расистские комментарии о сыне Меган Маркл, в своей новой книге затронул и тему предполагаемого романа принца Уильяма с маркизой Роуз Хэнбери.
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