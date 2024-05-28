Слишкович заявил, что на него не давят на Родине из-за работы в России

Владимир Слишкович заявил, что не чувствует на себе давления из-за работы в России. Бывший исполняющий обязанности наставника «Спартака’, а ныне член тренерского штаба команды Владимир Слишкович заявил, что на него никогда не оказывали давления в родной Боснии и Герцеговине из-за работы в России.