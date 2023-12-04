777 млн долларов направят на борьбу с «забытыми» болезнями

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Объединенные Арабские Эмираты, некоторые западные страны и ряд международных благотворительных организаций намерены выделить крупную сумму денег на меры снижения заболеваемости тропическими «забытыми» болезнями.
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